Щодо фінансових проблем, то країна-агресорка весь час рухалась до банкрутства. Ветеран ЦРУ Ральф Гофф озвучив 24 Каналу думку, що найближчим часом не варто очікувати краху Росії.

Читайте також Путін поставив Україні новий ультиматум: чому США це підтримують і що з цим робити

"На жаль, зараз через вплив на світові ціни на нафту та послаблення санкцій на російську нафту і газ вони можуть виходити на ринки та отримувати ціни на нафту низькими. Путін зараз отримує величезний економічний прибуток, що дає йому ще менше підстав для переговорів. Тому я не очікую краху Росії. Не очікую, що найближчим часом він сяде за стіл переговорів", – припустив він.

Що мають зрозуміти росіяни?

Ветеран ЦРУ Глен Корн зазначив, що становище Росії і зараз достатньо стійке. Хоча система хитається. Однак в історії Росії були приклади, коли у певний момент ця стабільність давала тріщину та спричиняла великий хаос.

Для мене головне – це стабільність України. На мою думку, важливо завершити цю війну на умовах, які будуть справедливими для українського народу. А потім допомогти відбудувати Україну та зробити її символом для всіх у Росії, щоб вони побачили, що "саме так ми хочемо жити",

– підкреслив він.

За його словами, українці повинні показати світу та росіянам зокрема, як жити у процвітаючій демократичній країні, де громадяни мають політичну свободу, можуть протестувати, висловлювати свої погляди, критикувати уряд або президента. Тобто мають можливість жити достойно.

Чого панічно боявся Путін?

Ральф Гофф пригадав, що Путін поширював наратив Заходу та деяким іншим країнам, що війна проти України почалась через нібито агресивне розширення НАТО. Однак це очевидна брехня.

Справжня причина полягає у тому, що Путін панічно боявся української держави, яка розвивалась та ставала дедалі демократичнішою. Економічний добробут зростав. Вона дедалі більше орієнтувалася на Захід. Перші протести на Майдані були спрямовані на те, щоб позбутися уряду, який відмовлявся від західноєвропейського курсу,

– наголосив ветеран ЦРУ.

На його думку, Путін це розумів і боявся мати вільну, процвітаючу, демократичну Україну на своєму кордоні. Адже тоді російський народ побачив би, як живе сусідня країна, та захотів би так само.

Проблеми росіян через війну: останні новини