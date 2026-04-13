Що відбувається з російською економікою?

Про це повідомив Інститут народногосподарського прогнозування російської академії наук, про що пише Служба зовнішньої розвідки.

Читайте також Росія та Угорщина взаємнопов'язані: Мадяр заявив про продовження співпраці із Кремлем

Прогноз на весь рік був переглянутий – до мінус 0,6%. Це на 2,6 відсоткового пункту гірше за лютневу оцінку.

Економіка Росії демонструє системне погіршення, і жоден із ключових секторів не дає підстав для оптимізму,

– зазначили у СЗР України.

Наприклад, будівельна галузь найкраще продемонструвала факт кризи. У січні поточного року спад сягнув 16% порівняно з минулим роком, у лютому – 14%. Інвестиції в основний капітал скоротилися на 5,3% у четвертому кварталі 2025 року. Але тенденція лише розвивається.

Обробна промисловість скоротила випуск – на 2,9% за січень – лютий. А негативна динаміка зафіксована у 20 із 24 галузей.

Вантажообіг комерційного транспорту в лютому 2026 року впав до 430,3 мільярда тоннокілометрів – мінімального значення для цього місяця з 2020 року.

Оборот оптової торгівлі скоротився на 11,3% рік до року в січні та на 4,4% у лютому.

Роздрібна торгівля майже зупинилася: приріст обороту в лютому склав лише 0,3% до минулого року – найгірший результат з березня 2023 року.

Громадське харчування у лютому різко загальмувало до 6,8%, хоча у січні ще показувало зріст.

Попри "рекордно низьке безробіття" у розмірі 2,1% насправді ховається стрімке погіршення становища найманих працівників.

Крім того, впало й зростання номінальних зарплат – до 8% рік до року в лютому порівняно з 15,1% у січні та 13,5% за підсумками 2025 року. З урахуванням інфляції у Росії, це означає фактичне заморожування доходів.

Економіка Росії входить у рецесію під тиском власної монетарної політики, структурної деградації промисловості та вичерпання споживчого попиту – і жоден із цих чинників не зникне в осяжній перспективі,

– наголосили у розвідці.

Зверніть увагу! Бізнес у Росії наразі суттєво страждає. Наприклад, за підсумками першого кварталу 2026 року індекс підприємницької впевненості у роздрібній торгівлі впав до мінімуму з 2006 року. Про це писали у Moscow Times.

Що ще слід знати про ситуацію у Росії?