Як Росія шукає гроші на війну проти України?

Про те, до яких заходів вдаються у Москві аби збільшити прибутки попри збитковість бізнесу, йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки.

За даними "росстату" протягом 2025 року частка збиткових компаній зросла до 27,1%. Раніше показник був на рівні 25,5%. Водночас сукупний обсяг збитків у країні збільшився на 7,5%. У результаті підприємства деградують, а держбюджет отримує недостатню кількість фінансів.

Через це уряд Росії запровадив низку "контрольних заходів":

оновлена система підтвердження імпортерів;

авансова сплата ПДВ;

кримінальна відповідальність за майнінг криптовалют;

ліцензія на торгівлю тютюном.

Посилено контролювати зокрема почали ринок золота, неформальну зайнятість громадян та готівковий обіг.

Зауважте! Мінфін Росії прогнозує результати від таких дій на рівні 0,3 – 0,4% ВВП. Інакше це 7,6 – 10 мільярдів доларів кожного року.

Як зазначає розвідка, оцінки ефекту від політики контролю ринку – завищені.

Бізнес Кремля такі оновлення ставлять перед вибором: працювати в тіні, значно підвищити ціни або ж скоротити персонал. Відомо, що вже зараз 36% підприємців на Далекому Сході розглядають закриття бізнесу.

Щодо банківської статистики – у країні стагнація безготівкових розрахунків. Почалася вона після чергового підвищення ПДВ до 22%. Майже половина респондентів з окремих регіонів Росії розповідає про те, що місцеві бізнеси регулярно пропонують розраховуватись готівкою.

Чим агресивніше держава тисне на бізнес, тим глибше той іде в тінь, і тим менше податків зрештою збирає бюджет. Кремль сам руйнує ту базу, яку намагається оподаткувати,

– зазначає українська розвідка.

Водночас у повідомленні додали, що менші надходження до бюджету країни стають новою реальністю Кремля.

Що відбувається з російською економікою?

В інтерв'ю для каналу "Комерсант Український" економіст Андрій Новак розповів, що вже цьогоріч економіка Кремля може дійти до системної кризи.

За словами економіста, це станеться через падіння рубля, погіршення фінансового становища у великих компаніях.

Вона (російська економіка – 24 Канал) вже починає помирати. Зараз я, звичайно, не зможу назвати точний місяць, але це відбудеться вже цього року,

– зазначив Андрій Новак.

Він додав, що в такій ситуації Кремль опиниться перед вибором, де треба визначити: або зменшувати фінансування війни, або йти на економічних крах. Зокрема припинення війни в Україні не врятує Москву, а навпаки призведе до політичної дестабілізації.

Припинення війни – і внутрішні процеси просто знесуть Путіна та все його оточення. Продовження війни – той самий фінал для російської держави,

– додав Новак.

Також він акцентував, що у разі втрати так званих потужностей провідних компаній Росії, фінансувати держбюджет взагалі не буде з чого.

