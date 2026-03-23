Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що наразі у Росії може працювати лише військово-промисловий комплекс. Але навіть він перебуває під "парасолею" прямих державних замовлень.

Куди Росія може використати гроші від продажу нафти?

Цивільний бізнес Росії пригноблений зокрема через велику кількість китайських товарів, які заходять на ринок без будь-яких обмежень. Ще одна серйозна проблема полягає в тому, що високий рівень облікової ставки робить промислове кредитування неможливим.

На голову Центрального банку Росії завжди тиснули, щоб вона знижувала облікову ставку. Зараз її переконали це зробити під тиском великих доходів, які теоретично прийдуть через війну на Близькому Сході,

– пояснив економіст.

Саме ці доходи мають зменшити величезні фінансові проблеми у російській економіці, які накопичилися за тривалий час. Ба більше, з 2022 року єдиним джерелом покриття дефіциту бюджету Росії був Фонд національного добробуту. Станом на початок 2026 року його запаси повністю вичерпали.

"Залишилося небагато юанів і чимало акцій "Сбербанку", суті – це "сміттєві папери". Але відповідно до російського законодавства, якщо ціна на нафту на світовому ринку вища, ніж 59 доларів за барель, то надлишок коштів починає надходити у Фонд", - розповів Олег Пендзин.

Як це вплине на переговори?

Отже, висока ціна на нафту, яка сьогодні сформувалася, дає росіянам можливість активно наповнювати Фонд національного добробуту з якого вони далі перекриватимуть дефіцит бюджету. Це може полегшити пошуки фінансових джерел, які в результаті пришвидшують інфляцію.

На тлі нових потенційних надходжень, яких так чекають у Росії, країна трішки послаблює облікову ставку. Українцям потрібно розуміти, що якщо війна на Близькому Сході триватиме довго, то це справді допоможе російській економіці. Сподівання, що Володимир Путін буде змушений сісти за стіл переговорів через економічний обвал всередині Росії – не справдяться.

Цікаво! Політолог Ігор Рейтерович вважає, що Європа має шанс переконати Трампа натиснути на Росію. Зрозуміло, що лідер США потребує підтримки європейських країн у війні з Іраном, розблокуванні Ормузької затоки. Європейці можуть попросити натомість врегулювання ситуації в Україні.

Що відомо про проблеми з нафтою?