Риторику Трампа підтримують його політичні соратники. Як розповів 24 Каналу політолог Ігор Рейтерович, не так давно міністр оборони США заявив, що країні може забракнути зброї, бо все озброєння нібито передали Україні.

До теми "Є деталі, які треба з'ясувати": Зеленський розповів, чого чекає від зустрічі з американцями

Коли Трамп може справді підтримати Україну?

Трамп продовжує переконувати, що Київ не встояв би "навіть один день", якби Сполучені Штати не надали "мільярди доларів готівки та зброї". Дотепер невідомо, про яку саме зброю говорить лідер США. Але всі ці заяви більше нагадують з'ясування стосунків Трампа з Європою.

Йому потрібно якось спонукати європейців, щоб вони допомогли з Ормузькою протокою, долучилися до протистояння з Іраном і взяли на себе хоча б частину відповідальності. Оскільки у Трампа дуже мало аргументів, він починає тиснути через Україну.

Вимальовується цікава історія, бо на фоні всіх цих процесів може дещо змінитися. Європа допоможе Трампу в Ормузькій протоці, а він натомість – з урегулюванням російсько-української війни. Обережні заяви про це уже звучали з боку європейців,

– зауважив політолог.

Зрозуміло, що все має свою ціну. Представники Європи також можуть використати бізнесовий підхід, який так любить Дональд Трамп. Це може спрацювати, але проблема в тому, що лідер США домовиться з європейцями, вони йому допоможуть, а потім він відмовиться від своїх зобов'язань щодо України.

До уваги! Ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що наразі прогресу у переговорах не буде, адже Володимир Путін у них не зацікавлений у цьому після зростання цін на нафту. Війна на Близькому Сході зіграла на руку очільнику Кремля. Єдиним шансом на справедливу угоду залишається стабілізація фронту Силами оборони.

Але чим довше затягнеться війна з Іраном, чим нижче падатиме його рейтинг, тим активніше Дональд Трамп шукатиме якусь перемогу. Завершення російсько-української війни може такою стати. Але для цього треба врешті змусити Кремль піти на угоду.

Що відомо про хід переговорів щодо завершення війни?