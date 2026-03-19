Про це президент заявив під час свого вечірнього звернення 19 березня.

Коли наступний раунд мирних переговорів?

За словами Зеленського, це відбудеться в суботу, 21 березня, у США.

Є сигнали від американської сторони щодо готовності продовжити роботу в наявних форматах перемовин для закінчення війни Росії проти України. Переговорна пауза була, час її завершувати. І ми робимо все, щоб перемовини були дійсно змістовними. Українська команда – саме політична частина переговорної групи – вже в дорозі, на цю суботу ми очікуємо зустрічі в Сполучених Штатах Америки,

– сказав він.

Пріоритет України – зробити все для можливості достойного миру. Про це глава держави детально говорив із членами делегації.

Судячи з наведених прізвищ, склад делегації особливо не змінився – це Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця.