Про це заявив речник українського МЗС Георгій Тихий, передає 24 Канал.

Чи продовжується робота над мирними переговорами?

Тихий зауважив, що переговорний трек між Україною та США та Росією нині стоїть на паузі через конфлікт США та Ірану. За його словами, нині уся увага американців зосереджена на регіоні Близього Сходу. Разом із тим, речник додав, що сторони спілкуються між собою щодня.

Кілька разів уже переносилися консультації тристоронні України, Росії, США. І станом на зараз вони теж перенесені. Тобто від них не відмовлялися, їх не скасовували, просто вони відтерміновані,

– заявив Тихий.

Водночас дипломат зазначив, що Росія не демонструє готовності до дипломатичного врегулювання війни, а скоріше робить ставку на досягнення власних цілей військовим шляхом. Однак Тихий визнав, що це їй наразі вдається погано.

