Наприклад глава міністерства закордонних справ Сергій Лавров і секретар Ради безпеки Сергій Шойгу нещодавно висловили дві протилежні думки. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що військові та державні структури мають різні запити до російського керівництва.

Чому у Кремлі виникли розбіжності?

Лавров заявив, що Росія не планує відмовлятись від своїх вимог щодо завершення війни в Україні.

Важливо! У Кремлі й далі вимагають демілітаризації України, щоб наша держава відмовилась від вступу в НАТО та прагнуть зміни української влади. Крім того, там проти розміщення іноземних миротворців на території України.

Натомість Шойгу стверджує, що раніше Урал був безпечною частиною Росії, проте зараз ситуація змінилась через атаки України. Він зазначив, що тепер жодна російська територія не є безпечною.

Російським військовим не вистачає засобів протиповітряної оборони. Здавалось би Росія, яка ще недавно входила до першої п'ятірки країн із кількістю ППО, каже, що зараз їй не вистачає техніки, щоб закрити (свою територію – 24 Канал),

– сказав Сергій Кузан.

На його думку, Лавров не відступає від головної позиції Володимира Путіна, який і досі прагне виконати всі цілі на території України.

Однак всі вимоги кремлівського диктатора – це спроба схилити Україну до повної капітуляції.

Сергій Кузан вважає, що дуже важливо, аби українські партнери розуміли, якщо Росії віддати Донбас, чого прагне Путін, то на цьому російські амбіції не стануть меншими. Кремлівська влада і далі продовжуватиме агресію проти своїх сусідів.

"Чим більше Україна знищуватиме впливи Росії у світі й чим слабшими будуть російські союзники, тоді позиція Кремля стане більш поступливою (у контексті мирних переговорів – 24 Канал)", – додав він.

Які у Росії проблеми через війну?