Росія відмовляється від будь-якого мирного врегулювання, яке не передбачає виконання всіх її вимог. Про це Лавров повідомив 16 березня під час спільної пресконференції з главою МЗС Кенії Мусалією Мудаваді, йдеться у новому аналітичному звіті Інституту вивчення війни.

Що хоче зробити Росія?

За словами Лаврова, навіть якщо Україна визнає "реалії на землі" та повністю поступиться Донбасом, це не стане підставою для завершення війни. Він також назвав чинну українську владу "першопричиною" конфлікту.

Окремо глава російського МЗС розкритикував можливе розміщення європейських миротворчих сил на території України, назвавши їх "окупаційними". Така риторика, як зазначається, свідчить про спроби Кремля поставити під сумнів суверенітет України щодо запрошення міжнародних сил на власну територію.

У Росії продовжують наполягати на своїх максималістських вимогах, серед яких:

обмеження розширення НАТО,

нейтральний статус України,

"демілітаризація",

зміна чинної влади.

Кремль неодноразово заявляв, що не готовий відступати від цих позицій навіть у межах переговорів за участю США та України.

