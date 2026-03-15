Останнім часом риторика Дональда Трампа щодо Володимира Зеленського вкотре загострилася. В нещодавньому інтерв'ю NBC News президент США фактично звинуватив українського політика у тому, що він перешкоджає миру.
Що сказав Трамп про Зеленського?
Так, Трамп відмовився коментувати критику з боку іноземних лідерів щодо скасування санкцій проти Росії, а накинувся на президента Зеленського.
Мене дивує, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть йому, щоб він уклав угоду, бо Путін готовий до неї,
– сказав президент США.
Окрім того, він додав, що із Зеленським складніше домовлятися, ніж з Путіним. Трамп вважає президента України більшою перешкодою до миру, ніж очільника Кремля, який власне розпочав війну і не планує її закінчувати.
Також Трамп заявив, що США не потрібна допомога України у знищенні іранських дронів. Зеленського він назвав "останньою людиною, від якої нам потрібна допомога".
Натомість риторика політика щодо Росії, як завжди, була поблажливою. Він допустив, що Москва може ділитися з Тегераном розвіданими. Однак одразу знайшов їй "виправдання". Мовляв, росіяни так роблять, бо США "передають трохи інформації Україні і намагаються налагодити мир між двома країнами".
До слова, Зеленський визнав, що має непрості стосунки з Трампом. Той, за словами президента, ставиться до нього як до сина, і очікує від нього ставлення як до батька. Політик пожартував, що був би не найулюбленішим сином Трампа. Все ж він запевнив, що американському президенту подобається спілкуватись із ним, хоча деякі дії не завжди можуть викликати схвалення. Проте український лідер запевнив, що захищає інтереси своєї країни як президент.
Мирні переговори: останні новини
Новий раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії були заплановані на початок березня. Вони мали пройти в Абу-Дабі. Втім, війна в Ірані зірвала ці плани.
Ситуацію з перемовинами Зеленський назвав "Санта-Барбарою". У зв'язку із подіями на Близькому Сході американці не хочуть покидати країну і пропонують зустріч у США . Українська сторона готова прилетіти в американські Маямі чи Вашингтон, або у будь-яку іншу країну. Однак росіяни вимагають альтернативні локації – Туреччину або Швейцарію. США на це не погоджуються.
Раніше Володимир Зеленський чітко заявляв, що не обмінюватиме території на мир. Він вважає, що виведення українських військ з окупованих земель може мати серйозні наслідки для безпеки України.