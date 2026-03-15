Останнім часом риторика Дональда Трампа щодо Володимира Зеленського вкотре загострилася. В нещодавньому інтерв'ю NBC News президент США фактично звинуватив українського політика у тому, що він перешкоджає миру.

Що сказав Трамп про Зеленського?

Так, Трамп відмовився коментувати критику з боку іноземних лідерів щодо скасування санкцій проти Росії, а накинувся на президента Зеленського.

Мене дивує, що Зеленський не хоче укладати угоду. Скажіть йому, щоб він уклав угоду, бо Путін готовий до неї,

– сказав президент США.

Окрім того, він додав, що із Зеленським складніше домовлятися, ніж з Путіним. Трамп вважає президента України більшою перешкодою до миру, ніж очільника Кремля, який власне розпочав війну і не планує її закінчувати.

Також Трамп заявив, що США не потрібна допомога України у знищенні іранських дронів. Зеленського він назвав "останньою людиною, від якої нам потрібна допомога".

Натомість риторика політика щодо Росії, як завжди, була поблажливою. Він допустив, що Москва може ділитися з Тегераном розвіданими. Однак одразу знайшов їй "виправдання". Мовляв, росіяни так роблять, бо США "передають трохи інформації Україні і намагаються налагодити мир між двома країнами".

До слова, Зеленський визнав, що має непрості стосунки з Трампом. Той, за словами президента, ставиться до нього як до сина, і очікує від нього ставлення як до батька. Політик пожартував, що був би не найулюбленішим сином Трампа. Все ж він запевнив, що американському президенту подобається спілкуватись із ним, хоча деякі дії не завжди можуть викликати схвалення. Проте український лідер запевнив, що захищає інтереси своєї країни як президент.

