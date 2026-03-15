В інтерв'ю NBC News президент США прокоментував пом'якшення санкції проти російської нафти на тлі різкого зростання світових цін.

Чи повернуться санкції проти російської нафти?

Я хочу, щоб у світі була нафта. Я хочу, щоб нафти було достатньо,

– сказав Трамп.

Водночас він запевнив, що санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, "повернуться, щойно криза завершиться".

Нагадаємо, що 13 березня США видали обмежену ліцензію, яка дозволяє іншим країнам купувати частину російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі. Йдеться лише про ту російську нафту й нафтопродукти, які були завантажені на танкери до 12 березня. Такі поставки дозволено завершити до 11 квітня.

Довідка: За даними ЗМІ, станом на 12 березня у морі у 30 місцях світу перебувало приблизно 124 мільйони барелів нафти російського походження.

Раніше, 10 березня, повідомлялося, що Білий дім тимчасово дозволив Індії купувати російську нафту, щоб уникнути перебоїв на світовому ринку.

У Вашингтоні вважають, що це не принесе Росії значної фінансової вигоди.

Однак у Європі та Україні мають іншу думку.