В інтерв'ю NBC News президент США прокоментував пом'якшення санкції проти російської нафти на тлі різкого зростання світових цін.
Дивіться також Україна надала 31 країні матеріали про атаку Росії по нафтопроводу "Дружба"
Чи повернуться санкції проти російської нафти?
Я хочу, щоб у світі була нафта. Я хочу, щоб нафти було достатньо,
– сказав Трамп.
Водночас він запевнив, що санкції, запроваджені після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, "повернуться, щойно криза завершиться".
Нагадаємо, що 13 березня США видали обмежену ліцензію, яка дозволяє іншим країнам купувати частину російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі. Йдеться лише про ту російську нафту й нафтопродукти, які були завантажені на танкери до 12 березня. Такі поставки дозволено завершити до 11 квітня.
Довідка: За даними ЗМІ, станом на 12 березня у морі у 30 місцях світу перебувало приблизно 124 мільйони барелів нафти російського походження.
Раніше, 10 березня, повідомлялося, що Білий дім тимчасово дозволив Індії купувати російську нафту, щоб уникнути перебоїв на світовому ринку.
У Вашингтоні вважають, що це не принесе Росії значної фінансової вигоди.
Однак у Європі та Україні мають іншу думку.
- Так, федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував рішення США тимчасово послабити санкції проти російської нафти. Він заявив, що робити це зараз – неправильно. За його словами, на нафтовому ринку є проблема з цінами, але дефіциту нафти немає, тому причини такого рішення США незрозумілі. Мерц також зазначив, що більшість країн "Великої сімки" вважають послаблення санкцій проти Росії помилкою. Він підкреслив, що Москва досі не демонструє готовності до переговорів щодо війни проти України, тому тиск на Росію потрібно лише посилювати.
- Не стримався від критики Вашингтона і Володимир Зеленський. За його словами, завдяки послабленню санкцій Кремль може отримати до 10 мільярдів доларів на військові цілі.
- Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом висміяв Дональда Трампа за тимчасове скасування санкцій проти російської нафти, назвавши його "цуциком" Путіна.
- Зауважимо, що бойові дії на Близькому Сході викликали найбільшу кризу на нафтовому ринку за десятиліття. Ризик блокування танкерів чи атак на них змушує виробників і трейдерів змінювати маршрути та обмежувати перевезення, що впливає на світовий енергетичний ринок.
- Через Ормузьку протоку, яка заблокована через війну США з Іраном, проходить близько 20 – 30% світового морського постачання нафти та нафтопродуктів.