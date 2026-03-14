Про це у Facebook повідомив голова правління "Нафтогазу" Сергій Корецький.

Які матеріали показали країнам-партнерам?

За його словами, у зустрічі взяли участь дипломати з 31 країни, зокрема держав G7 та інших європейських партнерів України.

Представили вичерпні матеріали про характер атаки та її наслідки, зокрема фото- і відеозаписи з місця події. Також детально поінформували дипломатів про виклики, з якими стикаються наші колеги,
– розповів Корецький.

Він підкреслив, що відновлення подібних об’єктів є складним технологічним процесом. Для цього потрібен час, спеціальне обладнання, а також робота в умовах постійної загрози нових російських ударів.

Корецький додав, що "Нафтогаз" спільно з МЗС і надалі інформуватиме міжнародних партнерів про наслідки атак Росії на енергетичну інфраструктуру України та про перебіг відновлювальних робіт.

Угорська делегація вже в Україні для перевірки "Дружби"

  • Нагадаємо, в середу, 11 березня, угорська делегація вирушила до України для переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" та оцінки його технічного стану.

  • Речник МЗС України Георгій Тихий у коментарі 24 Каналу заявив, що угорські громадяни, які заїхали до України не мають статусу делегації. За його словами, ці особи проходили кордон за загально визначеними правилами країн Шенгенської зони.

  • Пізніше Володимир Зеленський заявив, що не знає про мету візиту угорської делегації в Україну. Президент зауважив, що в МЗС йому доповіли, що приїхали люди, які схарактеризували свій візит до нашої країни як приватну поїздку.

  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликав заступника міністра енергетики Габора Цепека "бути ввічливим" під час візиту до України.