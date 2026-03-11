Про це у своєму відеозверненні з прикордонного пункту пропуску з Україною повідомив угорський держсекретар Міністерства енергетики Габор Чепек.

Які питання угорці планують обговорити в Україні?

У середу, 11 березня, Чепек заявив, що угорська делегація вирушила до України, аби обговорити з українськими високопосадовцями та послами відновлення роботи раніше пошкодженого Росією нафтопроводу "Дружба" та дати технічну оцінку його стану.

Ми хочемо вести переговори не тільки з київським урядом, який відповідає за енергетику, але й з послами там, представником Європейської комісії, про те, що єдиним рішенням європейської кризи є відновлення нафтопроводу "Дружба",

– заявив держсекретар.

Водночас він додав, що делегація має намір створити умови для відновлення роботи нафтопроводу.

Відомо, що до складу переговорної угорської групи входять фахівець нафтової галузі, державний посадовець із досвідом міжнародної співпраці та аналітик енергетичного ринку.

Крім того, перед візитом в Україну угорська делегація мала зустріч із представниками словацького енергетичного ринку та уряду у Братиславі.

Згодом речник Міністерства закордонних спав Георгій Тихий у коментарі 24 Каналу заявив, що угорські громадяни, які заїхали до України не мають статусу делегації. За його словами, ці особи проходили кордон за загально визначеними правилами країн Шенгенської зони.

Будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену. На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тож точно некоректно називати їх "делегацією",

– додав він.

Що відомо про ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба"?