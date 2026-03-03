Орбан назвав реакцію Зеленського "цинічною і нахабною" та закликав Брюссель змусити Київ виконувати свої зобов’язання щодо транспортування нафти.

Яку заяву зробив Орбан?

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан направив нову скаргу до Брюсселя.

Він назвав "цинічними та нахабними" слова Зеленського, який дорікнув лідерам Угорщини й Словаччини за те, що вони суто прагматично комунікують з Україною стосовно проблеми з нафтопроводом "Дружба" після російських ударів, не бажаючи визнати, чого Україні коштує цей транзит та ремонт нафтопроводу.

У зв'язку з цим у відеоролику Орбан показав, як підписує чергового листа Єврокомісії. У посланні він поінформував президентку Європейської комісії про ситуацію та закликав примусити Україну виконувати угоди.

Він також додав, що Угорщина не підтримуватиме жодних рішень ЄС на користь України, поки Київ, на його думку, ігнорує міжнародні угоди.

Прем'єр Угорщини направив скаргу до Єврокомісії на Зеленського через "Дружбу". Дивіться відео Віктора Орбана

Відкритий лист Орбана до Зеленського: що про нього відомо?