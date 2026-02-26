Угорщина стверджує, що рішення України щодо енергетичного транзиту шкодить її інтересам. Про це повідомляє Віктор Орбан.

Про що йшлося у листі, написаному Орбаном?

Орбан опублікував відкритий лист Зеленському, у якому висловив серйозні претензії щодо дій Києва у сфері енергетики та політики.

За словами угорського прем’єра, протягом останніх років українська влада нібито намагається втягнути Угорщину у війну з Росією і впливати на внутрішню політику Будапешта.

Орбан також різко критикує блокування транзиту нафти через нафтопровід "Дружба", який має вирішальне значення для енергетичного постачання Угорщини.

Ваші дії суперечать інтересам Угорщини та ставлять під загрозу безпечне та доступне енергопостачання угорських сімей,

– написав він у листі.

У листі Орбан звинувачує Київ у тому, що нібито Україна, разом із Брюсселем та угорською опозицією, координує зусилля щодо зміни політичної ситуації в Угорщині на власну користь. Він називає такі дії тиском на Угорщину та закликає до змін у політиці.

Орбан також просить Україну відкрити нафтопровід "Дружба" та утриматися від, на його думку, "подальших атак на енергетичну безпеку Угорщини". Він запевняє, що угорський народ не бажає брати участі у війні, фінансувати її або нести тягар підвищених цін за енергоносії.

Лист до Володимира Зеленського / Допис Орбана

Як реагує на вимоги Орбана українська сторона?