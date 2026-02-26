Венгрия утверждает, что решение Украины относительно энергетического транзита вредит ее интересам. Об этом сообщает Виктор Орбан.
О чем шла речь в письме, написанном Орбаном?
Орбан опубликовал открытое письмо Зеленскому, в котором выразил серьезные претензии к действиям Киева в сфере энергетики и политики.
По словам венгерского премьера, в последние годы украинская власть якобы пытается втянуть Венгрию в войну с Россией и влиять на внутреннюю политику Будапешта.
Орбан также резко критикует блокирование транзита нефти через нефтепровод "Дружба", который имеет решающее значение для энергетического снабжения Венгрии.
Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей,
– написал он в письме.
В письме Орбан обвиняет Киев в том, что якобы Украина, вместе с Брюсселем и венгерской оппозицией, координирует усилия по изменению политической ситуации в Венгрии в свою пользу. Он называет такие действия давлением на Венгрию и призывает к изменениям в политике.
Орбан также просит Украину открыть нефтепровод "Дружба" и воздержаться от, по его мнению, "дальнейших атак на энергетическую безопасность Венгрии". Он уверяет, что венгерский народ не желает участвовать в войне, финансировать ее или нести бремя повышенных цен за энергоносители.
Как реагирует на требования Орбана украинская сторона?
Украинские власти неоднократно подчеркивали, что нефтепровод "Дружба" был поврежден в результате российских атак, а не из-за политического решения Киева. Владимир Зеленский также заявил, что ответственность за остановку поставок лежит исключительно на России.
Президент Украины также предложил Орбану инициировать разговор с Владимиром Путиным относительно возможного "энергетического прекращения огня". Этот вопрос актуален на фоне блокирования Будапештом кредита ЕС для Украины.