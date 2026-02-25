Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и полковник СБУ Роман Костенко, отметив ничтожность аргументов Виктора Орбана. Народный депутат объяснил, какая цель заявлений венгерского премьера.

Читайте также Угрозы из-за "Дружбы": останется ли Украина без топлива и как Венгрия и Словакия зависят от России

На что рассчитывает Орбан, делая заявления о возможной агрессии Украины против Венгрии?

"Заявление Орбана о том, что Украина якобы собирается наносить удары по стране ЕС и государству-члену НАТО являются абсурдными. Он использует это в своих политических целях, возможно, влияя на свой электорат, подыгрывая, конечно, России", – подчеркнул полковник СБУ.

Москва сейчас начнет использовать заявления Орбана в своих целях, как предположил он, подчеркивая то, что Украина якобы является агрессором, который угрожает Венгрии.

"Поэтому мне интересно, как на это отреагируют страны НАТО и страны ЕС. Если, как говорит Орбан, специальные службы действительно дали ему такую информацию, то НАТО, которое имеет 5 статью, должен ее активизировать, если появится угроза", – отметил народный депутат.

Обратите внимание! Конфликт между Венгрией и Украиной углубляется. После того как в результате российской атаки был поврежден нефтепровод "Дружба", прекратился транзит нефти. Венгрия потребовала, если поставки нефти "Дружбой" не восстановится, будут прекращены поставки электроэнергии Украине. Однако впоследствии Будапешт отменил эту угрозу. В то же время Венгрия заблокировала кредит ЕС для Украины на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России, пока не заработает "Дружба".

По словам Орбана получается, что якобы Украина, воюя сейчас с одной из самых массивных армий мира, сама хочет бросить вызов всему НАТО. Потому что, если она начнет воевать даже с маленькой Венгрией, то к ее защите должно включится все НАТО.

Это абсурд, который нацелен или на то, чтобы подыграть России, или Орбан просто работает на свой электорат, надеясь, что, возможно, это его сплотит, или пытается оттянуть украинские силы еще на западную границу,

– предположил Роман Костенко.

Он добавил, что руководство НАТО или военное командование должно запросить у Венгрии информацию, согласно которой Орбан делает такие заявления.

Что заявил Орбан о возможных атаках Украины на энергетическую систему Венгрии?