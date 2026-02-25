Что известно о новой инициативе Венгрии?

О том, что предлагают в стране, чтобы защитить энергообъекты, говорится в материале HVG.

После встречи Совета обороны премьер-министр Венгрии анонсировал военную охрану для объектов энергетической инфраструктуры якобы из-за "украинской угрозы".

Он считает, что после остановки поставок российской нефти через трубопровод "Дружба", Украина "планирует новые действия". А это может навредить энергосистеме Венгрии, поэтому надо принять соответствующие меры.

Я распорядился усилить защиту объектов энергетической инфраструктуры ... Мы разместим военных у энергетических объектов и необходимые средства, чтобы предотвращать атаки. Полиция будет патрулировать вокруг определенных электростанций, распределительных станций и диспетчерских центров,

– отметил Орбан.

В частности он отметил, что распорядился запретить полеты дронов в регионе, который граничит с Украиной.

Что известно позицию ЕС по "Дружбе"?

Пресс-секретарь Еврокомиссии по энергетическим вопросам Анна-Кайса Итконен рассказала на брифинге, что именно Россия ударила по трубопроводу, из-за чего возникли дальнейшие обострения ситуации между Словакией, Венгрией и Украиной.

Три важных момента: Россия уничтожила трубопровод "Дружба". Нашим приоритетом является энергетическая безопасность наших государств-членов. Украина обязалась отремонтировать трубопровод, и решение по срокам должна принять она. И наконец, в эту среду мы созвали координационную группу по вопросам нефти, чтобы подвести итоги ситуации. Вот где мы сейчас находимся,

– объяснила Итконен.

В то же время она отметила, что Еврокомиссия находится на постоянной связи с Украиной, Словакией и Венгрией, чтобы контролировать ситуацию.

В частности пресс-секретарь прокомментировала угрозы от Роберта Фицо о прекращении поставок аварийной электроэнергии Украине.

Украина и Молдова синхронизировали свои энергетические системы с континентальной европейской энергосистемой. Поэтому на практике это означает, что украинские поставщики электроэнергии покупают электроэнергию по рыночным ценам на оптовых рынках электроэнергии ЕС и затем поставляют эту электроэнергию обратно домой,

– акцентировала Анна-Кайса Итконен.

Она добавила, что не правительства поставляют электроэнергию или самостоятельно могут прекратить ее подачу. Фактически речь идет о покупке и соответствующей договоренности, поэтому угрозы безосновательны.

Что известно о реакции Словакии?