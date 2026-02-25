Що відомо про нову ініціативу Угорщини?

Про те, що пропонують в країні, аби захистити енергооб'єкти, йдеться в матеріалі HVG.

Після зустрічі Ради оборони прем'єр-міністр Угорщини анонсував військову охорону для об'єктів енергетичної інфраструктури нібито через "українську загрозу".

Він вважає, що після зупинки постачання російської нафти через трубопровід "Дружба", Україна "планує нові дії". А це може зашкодити енергосистемі Угорщини, тому треба вжити відповідних заходів.

Я розпорядився посилити захист об’єктів енергетичної інфраструктури… Ми розмістимо військових біля енергетичних об’єктів та необхідні засоби, щоб запобігати атакам. Поліція буде патрулювати довкола визначених електростанцій, розподільчих станцій і диспетчерських центрів,

– зазначив Орбан.

Зокрема він зазначив, що розпорядився заборони польоти дронів у регіоні, що межує з Україною.

Що відомо позицію ЄС щодо "Дружби"?

Речниця Єврокомісії з енергетичних питань Анна-Кайса Ітконен розповіла на брифінгу, що саме Росія вдарила по трубопроводу, через що виникли подальші загострення ситуації між Словаччиною, Угорщиною та Україною.

Три важливі моменти: Росія знищила трубопровід "Дружба". Нашим пріоритетом є енергетична безпека наших держав-членів. Україна зобов’язалася відремонтувати трубопровід, і рішення щодо термінів має прийняти вона. І нарешті, цієї середи ми скликали координаційну групу з питань нафти, щоб підбити підсумки ситуації. Ось де ми зараз знаходимося,

– пояснила Ітконен.

Водночас вона зазначила, що Єврокомісія перебуває на постійному зв'язку з Україною, Словачииною та Угорщиною, аби контролювати ситуацію.

Зокрема речниця прокоментувала погрози від Роберта Фіцо щодо припинення постачання аварійної електроенергії Україні.

Україна та Молдова синхронізували свої енергетичні системи з континентальною європейською енергосистемою. Тож на практиці це означає, що українські постачальники електроенергії купують електроенергію за ринковими цінами на оптових ринках електроенергії ЄС і потім постачають цю електроенергію назад додому,

– акцентувала Анна-Кайса Ітконен.

Вона додала, що не уряди постачають електроенергію чи самостійно можуть припинити її подачу. Фактично йдеться про купівлю та відповідну домовленість, тож погрози безпідставні.

Що відомо про реакцію Словаччини?