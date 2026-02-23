Яку заяву зробив Роберт Фіцо щодо України?

Таку заяву зробив прем’єр країни Роберт Фіцо, про що йдеться у його заяві у соцмережі Facebook.

Читайте також Обрали не дуже вдалий час: аналітик пояснив, чому Фіцо та Орбан шантажують енергопостачанням

Роберт Фіцо Прем’єр Словаччини Я виконав те, що заявив у суботу: "Якщо постачання нафти до Словаччини не буде відновлено в понеділок, я попрошу державну акціонерну компанію SEPS припинити аварійні поставки електроенергії до України".

Зауважте! Згідно з дописом Фіцо, лише у січні 2026 року ці аварійні поставки були потрібні для стабілізації української енергосистеми вдвічі частіше, ніж за весь 2025 рік.

Він додав, що це перший взаємний крок, на який словацький уряд має право без порушення будь-яких міжнародних правил і зобов'язань. І якщо Україна "продовжить завдавати шкоди інтересам Словаччини у сфері постачання стратегічної сировини", то словацький уряд перегляне також свої дотеперішні конструктивні позиції щодо членства України в Європейському Союзі та підготує подальші заходи.

Фіцо вже раніше заявляв, що президент України Володимир Зеленський припинив потік газу до Словаччини, "завдавши збитків у розмірі 500 мільйонів євро на рік". Про це йдеться у дописі Фіцо в соцмережі Х 21 лютого.

Президент України відмовляється розуміти наш підхід, орієнтований на мир, і через те, що ми не підтримуємо війну, поводиться вороже щодо Словаччини,

– написав Роберт Фіцо.

Зверніть увагу! Фіцо заявив, що Зеленський зупинив постачання нафти, що спричинило подальші втрати Словаччині та логістичні труднощі.

Хто ще погрожує Україні щодо електропостачання?