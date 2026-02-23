Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов у розмові з 24 Каналом пояснив, яку мету переслідують Віктор Орбан та Роберт Фіцо, роблячи такі заяви. Також у МЗС України закликали уряди Угорщини та Словаччини до "конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки" та зазначили, що їм потрібно відправляти ультиматуми "до Кремля, і точно не до Києва".

Чому Угорщина та Словаччина пішли на ультиматум?

Богданов наголосив, що Орбан та Фіцо насамперед переслідують ціль здобути певні політичні бали у перемовинах з Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Можна малювати різні сценарії, але вони передусім орієнтуються на те, як задовольнити свого російського друга.

"Водночас їм все одно доведеться поступитися. Для України було б важко, якби це сталося місяць тому. А відсутність постачання електроенергії зі Словаччини і Угорщини можна компенсувати тривалістю відключень у Західній Україні", – наголосив він.

До слова. Угорщина поставила новий ультиматум. Як заявив міністр іноземних справ та торгівлі Угорщини Петер Сійярто, допоки трубопровід "Дружба" не відновить роботу, Будапешт блокуватиме ухвалення 20-го пакету санкцій проти Росії. Нагадаємо, що на 23 лютого заплановано засідання Ради ЄС, на якому мають остаточно ухвалити рішення щодо обмеження для Москви.

Угорщина та Словаччина обрали не дуже вдалий час для того, щоб робити такі заяви. На думку спеціаліста зі стратегічних комунікацій, політична перемога над Орбаном та Фіцо набагато важливіша, ніж певний дискомфорт. Тим більш, якби це сталося місяць або півтора тому, то це мало б важкі наслідки. А коли в Україні невдовзі буде потеплішання, то час для таких погроз вичерпано.

Це ж два боягузи, і тому вони обрали цей час для шантажу, адже розуміють, що жодних катастрофічних наслідків не буде,

– підкреслив Юрій Богданов.

Найголовніше, за його словами, що Росія все одно не досягне своєї мети, а по залишках репутації Фіцо та Орбана буде завдано доволі сильного удару. І стратегічно це важливіше, ніж навіть можливі тимчасові наслідки їхнього шантажу.

Враховуючи, що з високою долею ймовірності, за результатами виборів в Угорщині у квітні 2026 року ми попрощаємося з Орбаном, то також можна потерпіти,

– зауважив він.

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій відзначив, що у цій ситуації правда на боці України.

