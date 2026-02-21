Чим Україні погрожує Угорщина?

Слова політика цитує Telex. У суботу, 21 лютого, він виступив на передвиборчому заході під виглядом антивоєнної конференції.

Дивіться також Погрози через "Дружбу": чи залишиться Україна без пального та як Угорщина й Словаччина залежать від Росії

Після чергового російського обстрілу через пошкоджене обладнання транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився.

Тоді міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Київ у бездіяльності нібито суто з політичних міркувань і вдався до шантажу, поставивши на паузу постачання дизельного пального.

Тепер же Орбан погрожує Україні припинити електропостачання.

Звичайно, у нас є деякі недоліки, але не можна сказати, що ми недосвідчені чи нерозумні. Ми точно знаємо, як поводитися в такій ситуації, і будемо поводитися відповідно. Той, хто нас вкусить, зламає собі зуби,

– погрожував українцям Орбан.

Нагадаємо, напередодні до подібних погроз вдався словацький прем'єр-міністр Роберт Фіцо. Він пообіцяв припинити аварійне постачання електроенергії до України, якщо та не відновить роботу "Дружби" до понеділка, 23 лютого.

Що відомо про ситуацію з "Дружбою"?