Що тепер буде з кредитом ЄС для України?

Для ухвалення такого рішення потрібна одностайна підтримка всіх 27 держав-членів Союзу. Відтак позиція Будапешта фактично зупинила процес.

Кредит погодили ще у грудні. Він мав стати ключовим джерелом фінансування України у 2026 – 2027 роках. Тоді Угорщина, Словаччина та Чехія дали згоду за умови, що не нестимуть відповідальності за відсотки або погашення позики – ці гарантії мали взяти на себе інші 24 країни ЄС.

Фінансова підтримка вважається критично важливою, оскільки вже у другому кварталі 2026 року Україна може зіткнутися із суттєвим дефіцитом бюджету.

Крім того, затримка з боку ЄС ставить під питання ще одне джерело коштів – кредит на 8 мільярдів євро від Міжнародного валютного фонду. Його виділення, за даними видання, напряму пов’язане з отриманням європейського пакета.

Рішення Будапешта ухвалене на тлі передвиборчої кампанії в Угорщині. Уряд Віктора Орбана, який ризикує програти, традиційно критикує допомогу Києву. Сам прем’єр неодноразово називав фінансову підтримку України "витратою грошей платників податків Євросоюзу".

