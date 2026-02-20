Об этом сообщает Financial Times.

Что теперь будет с кредитом ЕС для Украины?

Для принятия такого решения нужна единодушная поддержка всех 27 государств-членов Союза. Поэтому позиция Будапешта фактически остановила процесс.

Кредит согласовали еще в декабре. Он должен был стать ключевым источником финансирования Украины в 2026 – 2027 годах. Тогда Венгрия, Словакия и Чехия дали согласие при условии, что не будут нести ответственности за проценты или погашение займа – эти гарантии должны были взять на себя другие 24 страны ЕС.

Финансовая поддержка считается критически важной, поскольку уже во втором квартале 2026 года Украина может столкнуться с существенным дефицитом бюджета.

Кроме того, задержка со стороны ЕС ставит под вопрос еще один источник средств – кредит на 8 миллиардов евро от Международного валютного фонда. Его выделение, по данным издания, напрямую связано с получением европейского пакета.

Решение Будапешта принято на фоне предвыборной кампании в Венгрии. Правительство Виктора Орбана, которое рискует проиграть, традиционно критикует помощь Киеву. Сам премьер неоднократно называл финансовую поддержку Украины "тратой денег налогоплательщиков Евросоюза".

