Такое заявление Виктор Орбан сделал во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Марко Рубио.

Что Орбан сказал Рубио об Украине?

По словам Орбана, украинцам якобы небезразличны результаты предстоящих выборов в Венгрии. Поэтому по словам венгерского премьера "они решили принять участие в кампании".

Мы стоим на почве здравого смысла, поэтому это не должно нас удивлять. Активными участниками этих выборов будут президент Украины и Украина, и мы должны победить также и их,

– заявил глава венгерского правительства.

Он также утверждает, что украинцы "участвуют в кампании со всей силой и оружием". Кроме того, Виктор Орбан заявил, что Украина якобы финансирует его оппонентов, добавив, что "знает, как это происходит".

Кстати, председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа в эфире 24 Канала подчеркнул, что сейчас продолжается "самая грязная" предвыборная кампания Виктора Орбана. Венгерский премьер боится проиграть парламентские выборы, которые должны состояться в апреле, поэтому стремится максимально испортить рейтинг своим оппонентам.

Как Орбан втягивает Украину и ЕС в политическую гонку в Венгрии?