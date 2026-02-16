Такое заявление Виктор Орбан сделал во время совместной пресс-конференции с государственным секретарем США Марко Рубио.
Интересно Есть опасения: Еврокомиссия "притормозила" давление на Орбана перед выборами в Венгрии, – FT
Что Орбан сказал Рубио об Украине?
По словам Орбана, украинцам якобы небезразличны результаты предстоящих выборов в Венгрии. Поэтому по словам венгерского премьера "они решили принять участие в кампании".
Мы стоим на почве здравого смысла, поэтому это не должно нас удивлять. Активными участниками этих выборов будут президент Украины и Украина, и мы должны победить также и их,
– заявил глава венгерского правительства.
Он также утверждает, что украинцы "участвуют в кампании со всей силой и оружием". Кроме того, Виктор Орбан заявил, что Украина якобы финансирует его оппонентов, добавив, что "знает, как это происходит".
Кстати, председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа в эфире 24 Канала подчеркнул, что сейчас продолжается "самая грязная" предвыборная кампания Виктора Орбана. Венгерский премьер боится проиграть парламентские выборы, которые должны состояться в апреле, поэтому стремится максимально испортить рейтинг своим оппонентам.
Как Орбан втягивает Украину и ЕС в политическую гонку в Венгрии?
Виктор Орбан на митинге 7 февраля заявил, что ЕС якобы готовится к войне с Россией до 2030 года и что выборы 2026 года в Венгрии будут последними перед войной. В то же время венгерский премьер обвинил ЕС в намерениях заставить всех европейцев воевать на территории Украины.
Премьер-министр Венгрии также обвинил ЕС и Украину в "открытом объявлении войны" Венгрии. Кроме того, Орбан обвинил нашу страну в поддержке его главного оппонента – Петера Мадьяра.
В свою очередь, Владимир Зеленский критически высказался о Викторе Орбане на полях Мюнхенской конференции. Президент отметил, что тот "больше заботится о своем животе", чем о безопасности страны.