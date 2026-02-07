Свою позицию по этому поводу он высказал, выступая на "антивоенном митинге" в городе Сомбатхей, пишет венгерское издание Index.

Смотрите также Венгрия пошла в суд: в ЕС ответили, отложат ли запрет на российский газ

О чем заявляет Орбан?

По словам действующего венгерского премьера, в Брюсселе якобы уже создали так называемый план, который предусматривает вступление Европейского Союза в войну до 2030 года, и что к такому развитию событий уже готовят население континента.

ЕС объявил о переходе к военной экономике. Поэтому период 2026 – 2030 годов будет самым опасным в нашей жизни. 2026 год – последние выборы перед войной, поэтому мы проводим антивоенные митинги,

– заявил он.

Справочно. Виктор Орбан имеет в виду парламентские выборы в Венгрии, которые состоятся уже в апреле 2026 года. Его главным оппонентом является Петер Мадьяр, и власть действующего премьера может пошатнуться впервые за 15 лет.

В то же время Виктор Орбан обвинил ЕС в намерениях заставить всех европейцев воевать на территории Украины. Он отметил, что в случае появления хотя бы одного военного ЕС в Украине без соглашения с Россией это будет означать вступление в войну.

"А руководство Евросоюза не удовлетворится тем, что только половина союза пойдет на войну (в Украину – 24 Канал), Брюссель будет давить, чтобы все государства-члены приняли участие в войне", – уверяет премьер-министр Венгрии.

Более того, по его мнению, сейчас самой большой угрозой для Венгрии является "кража" венгерских денег в пользу Украины, потому что, мол, Киев просит от ЕС 1,5 триллиона долларов, среди которых, как говорит Орбан, есть и их средства.

Какие заявления прозвучали с его стороны еще?