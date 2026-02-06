Заявление прозвучало на фоне длительных споров между Будапештом и Брюсселем относительно членства Украины в ЕС. Об этом Орбан сказал во время интервью на радио Mediaklikk.

Какое заявление сделал Орбан?

Орбан сказал, что "членство Украины в ЕС означает немедленную войну с Россией", а если и будет мир, то это постоянно несет риск войны.

Мы говорим о линии фронта длиной 1200 километров. Даже если наступит мир, неизвестно, как долго он продлится,

– сказал политик.

По его словам, Европа якобы приблизится к прямому конфликту, если реализует такие планы, а также если западные страны будут размещать свои войска на территории Украины.

Конечно, если их попросят выпить кофе на Атлантическом побережье, это их не очень радует, потому что они далеко. Но мы здесь, мы уже были в России, или мы участвовали в войне на украинской территории, которая принадлежит России, мы знаем последствия того. Мы знаем, если россияне начнут атаку оттуда, мы пострадаем первыми, и мы точно хотим это предотвратить,

– сказал Орбан.

Орбан в очередной раз подчеркнул, что Будапешт пытается отговорить европейских партнеров от подобных шагов. Он также высказался против дальнейшего углубления сотрудничества Запада с Украиной в военной сфере.

Орбан системно блокирует евроинтеграцию Украины