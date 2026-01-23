В комментарии журналистам премьер Венгрии отметил, что в его стране длительное время не будет такого парламента, который бы поддержал вступление Украины в ЕС, передает Clash Report.

Как долго Украина не сможет стать членом ЕС?

Орбан заявил, что ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за членство украинцев в Европейском Союзе.

Он также утверждает, что Киев якобы пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Венгрии, потому что знает, что нынешнее правительство страны не допустит ее вступления в ЕС.

К слову, парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. По последним данным, у Орбана есть высокий риск проиграть их оппозиции во главе с Петером Мадьяром, который пользуется поддержкой ЕС.

Напомним, что ранее между Орбаном и Зеленским возникла словесная перепалка.

Во время выступления в Давосе президент Владимир Зеленский резко раскритиковал тех, кто получает деньги от Евросоюза, но одновременно предает его интересы. "Каждый Виктор, который живет на деньги Европы и одновременно пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник", – сказал президент, намекая на Орбана. Глава государства отметил то, что "Виктору" комфортно в Москве, не дает право ему превращать в "Москву" европейские столицы.

Премьер Венгрии Виктор Орбан ответил на критику Зеленского в Давосе, заявив, что "жизнь всех рассудит". Он отметил, что не видит возможности для взаимопонимания с украинским президентом и Венгрия не будет поддерживать военные усилия Украины. В то же время Орбан пообещал продолжать поставлять электроэнергию, топливо и поддерживать украинских беженцев, несмотря на "оскорбления" со стороны Зеленского.

Какие еще антиукраинские шаги сделал Орбан в последнее время?