В комментарии журналистам премьер Венгрии отметил, что в его стране длительное время не будет такого парламента, который бы поддержал вступление Украины в ЕС, передает Clash Report.
Как долго Украина не сможет стать членом ЕС?
Орбан заявил, что ближайшие 100 лет в Венгрии не будет парламента, который проголосовал бы за членство украинцев в Европейском Союзе.
Он также утверждает, что Киев якобы пытается повлиять на результаты предстоящих парламентских выборов в Венгрии, потому что знает, что нынешнее правительство страны не допустит ее вступления в ЕС.
К слову, парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. По последним данным, у Орбана есть высокий риск проиграть их оппозиции во главе с Петером Мадьяром, который пользуется поддержкой ЕС.
Напомним, что ранее между Орбаном и Зеленским возникла словесная перепалка.
Во время выступления в Давосе президент Владимир Зеленский резко раскритиковал тех, кто получает деньги от Евросоюза, но одновременно предает его интересы. "Каждый Виктор, который живет на деньги Европы и одновременно пытается продавать европейские интересы, заслуживает подзатыльник", – сказал президент, намекая на Орбана. Глава государства отметил то, что "Виктору" комфортно в Москве, не дает право ему превращать в "Москву" европейские столицы.
Премьер Венгрии Виктор Орбан ответил на критику Зеленского в Давосе, заявив, что "жизнь всех рассудит". Он отметил, что не видит возможности для взаимопонимания с украинским президентом и Венгрия не будет поддерживать военные усилия Украины. В то же время Орбан пообещал продолжать поставлять электроэнергию, топливо и поддерживать украинских беженцев, несмотря на "оскорбления" со стороны Зеленского.
Какие еще антиукраинские шаги сделал Орбан в последнее время?
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан инициировал петицию против финансовой помощи Украине от ЕС перед выборами 2026 года. Орбан уверяет: если он проиграет, ЕС будет давить на Венгрию, чтобы она отправила молодежь воевать в Украину.
- Политик выразил сомнение, что Россия первой начала полномасштабную войну против Украины.
- Виктор Орбан считает, что Украина должна стать "буферным государством" между Западом и Россией после войны. По его словам, ее границы должны определить на международной мирной конференции.