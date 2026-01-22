Соответствующий сообщение Орбан опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Как Орбан ответил Зеленскому?

Виктор Орбан заявил, что не видит возможности для взаимопонимания с президентом Украины, ведь он якобы является "свободным" человеком, тогда как Зеленский находится в "безвыходной" ситуации.

Вы – человек в отчаянном положении, который уже четвертый год не может или не желает положить конец войне, несмотря на то, что Президент Соединенных Штатов предоставил всяческую возможную помощь в этом,

– написал венгерский премьер.

По словам Орбана, Венгрия не будет поддерживать военные усилия Украины.

В то же время он подчеркнул, что украинский народ и в дальнейшем может рассчитывать на поставки электроэнергии и топлива из Венгрии, а также на поддержку украинских беженцев, несмотря на "оскорбления от президента Украины".

Жизнь всех рассудит, и каждый получит то, что заслужил,

– подытожил Виктор Орбан.

Что сказал сам Зеленский?