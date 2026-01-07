Что заявил Орбан о Евросоюзе?
Об этом венгерский премьер заявил на международной пресс-конференции, передает 24 Канал со ссылкой на Euronews.
По словам Орбана, ЕС "развалится сам по себе", поскольку имеет "хаос в руководстве".
Несмотря на такие заявления, политик отверг выход Венгрии из блока, отметив, что у страны просто нет достаточных масштабов, чтобы такой шаг был целесообразным.
Членство в ЕС – это важная возможность, но если замкнуться только в одном блоке, мы просто "выпьем весь сок". Имеет смысл наладить наилучшие отношения со всеми блоками – в частности с Америкой, Россией, Китаем, арабским миром и тюркским миром,
– заметил Орбан.
В то же время он считает, что будущее страны в ЕС должно быть с "суверенной внешней и экономической политикой", в том числе и в сфере энергетики. Сейчас же, по словам премьера, Брюссель якобы хочет отрезать Венгрию от поставок российской нефти и газа.
Орбан отметил, что его страна выступает против регуляций ЕС в энергетике и надеется, что санкции против России будут отменены в 2027 году, когда, по его мнению, закончится война в Украине.
А вот помогать Киеву глава венгерского правительства не планирует. Он подчеркнул, что Будапешт не будет оказывать финансовой помощи, потому что эти средства, мол, не вернут.
У нас есть деньги, если мы не отдаем их другим, поэтому мы не даем свои деньги Украине. Мы не дадим им и кредита, потому что все знают, что украинцы его не вернут,
– сказал Орбан.
Важно! Венгрия добилась исключений из санкций ЕС в отношении российских энергоносителей. Кроме того, после введения ограничений против российских "Роснефти" и "Лукойла" Орбан поехал в Вашингтон и договорился с Трампом об исключении его страны из-под действия этих санкций на год.
Почему Венгрия будет судиться с ЕС?
Напомним, что Евросоюз поддержал отказ от российских энергоносителей до 2027 года. После этого Венгрия заявила, что обратится в Суд ЕС, чтобы обжаловать это решение. Об этом сообщил министр иностранных дел Петер Сийярто, пишет Reuters
Принять и реализовать этот брюссельский приказ для Венгрии невозможно,
– отметил Сийярто.
Глава МИД добавил, что решение о запрете российского газа и нефти противоречит учредительным документам блока. Поэтому после его окончательного принятия европейскими властями Будапешт подаст судебный иск.
Более того, Сийярто сказал, что обсудил этот вопрос с представителями Словакии, после чего обе страны решили действовать вместе против Брюсселя.
Заметьте! Венгрия значительно зависит от поставок российских энергоресурсов и неоднократно заявляла, что не собирается от них отказываться, потому что это повредит экономике страны.
Как Будапешт противостоит Брюсселю?
Несмотря на полномасштабную войну России против Украины, Будапешт продолжал поддерживать контакты с Москвой и одновременно блокировал ключевые решения ЕС в поддержку Киева. Из-за беспокойства состоянием демократии в стране Евросоюз даже заморозил для Венгрии финансирование на миллиарды евро.
С начала российского вторжения в 2022 году именно Венгрия стала главной преградой для принятия решений ЕС по военной и финансовой помощи Украине. Из-за позиции Будапешта другим странам неоднократно приходилось искать альтернативные юридические и политические механизмы, чтобы обойти венгерское вето.
Орбан также выступил против идеи использования замороженных российских активов для поддержки Украины. Он заявлял, что конфискация средств Кремля якобы является "открытой декларацией войны", на которую Москва, по его словам, "обязательно ответит".
Не будет Венгрия и участвовать в предоставлении Украине кредита на 90 миллиардов евро на 2026 – 2027 годы, который утвердили в декабре 2025 года на саммите Европейского Совета в Брюсселе.