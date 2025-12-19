Какие страны не будут участвовать в финансировании?

К реализации решения, принятого на заседании Европейского Совета, не присоединятся Венгрия, Словакия и Чехия, передает 24 Канал со ссылкой на выводы саммита ЕС.

Смотрите также Есть план Б: Зеленский раскрыл, на что потратят "репарационный кредит"

В документе отмечается, что финансирование займа Украине будет происходить путем заимствований странами блока под гарантии бюджетного резерва Евросоюза, за исключением этих трех его членов.

В рамках усиленного сотрудничества по инструменту, основанного на статье 212 Договора о функционировании Европейского союза, любое привлечение средств бюджета ЕС в качестве гарантии по этому займу не будет влиять на финансовые обязательства Чехии, Венгрии и Словакии,

– говорится в решении.

В ЕС уточнили, что указанное учитывает интересы безопасности и обороны всех стран блока в соответствии с учредительными договорами.

Европейский совет планирует вернуться к этому вопросу на своем следующем заседании.

Заметьте! Ранее президент Евросовета Антониу Кошта сообщил в Х, что страны ЕС одобрили пакет помощи Украине на 90 миллиардов евро. Его распределят на два года – 2026-й и 2027-й. А канцлер Германии Фридрих Мерц уточнил, что речь идет о кредите под 0%.

Куда используют 90 миллиардов?

Решение Европейского совета о предоставлении Украине 90 миллиардов евро приветствовал министр финансов Сергей Марченко. Чиновник назвал его "сверхважным".

Министр отметил, что по сути этот заем является безвозвратным. Ведь возвращать его Украине придется только после того, как Россия компенсирует все убытки, что нанесла своей агрессивной войной.

Полученные от Европы средства, по словам Марченко, Украина планирует направить на оборону и нужды государственного бюджета.

Важно, что работа над репарационным кредитом продолжится – его реализация требует дополнительной подготовки. Спасибо европейским партнерам за решимость и понимание потребностей Украины,

– подчеркнул глава Минфина.

Стоит знать! Украина хочет получить "репарационный кредит" за счет замороженных российских активов, хранящихся в западных странах, в размере до 210 миллиардов долларов. Однако пока согласовать использование миллиардов Кремля ЕС не удалось из-за сопротивления группы стран, в основном Бельгии, которая хранит у себя большую часть этих средств.

