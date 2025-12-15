Однако Европа якобы хочет совсем другого. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Facebook политика.

Что заявил Орбан об окончании войны?

Консультационный комитет венгерского парламента по вопросам ЕС вскоре соберется на заседание накануне саммита в Брюсселе.

По словам Орбана, Европа стоит на пороге огромной возможности и как никогда близка к миру именно благодаря усилиям США.

Несмотря на поддержку американцев со стороны Венгрии, остальная Европа якобы хочет расширить войну, в частности на экономический тыл, конфисковав замороженные российские активы. Премьер сравнил эти действия с "открытой декларацией войны", на которую Кремль "обязательно ответит".

Война не имеет решения на линии фронта. А если нет решения на линии фронта, то надо делать то, что делает президент Трамп: вести переговоры,

– убеждает Орбан.

Именно поэтому Венгрия не поддерживает действия по замороженных российских активов, не направляет средств и оружия в Украину, а также не участвует в займах ЕС, которые "служат целям войны".

Напомним, Орбан планирует повезти в Брюссель результаты так называемого референдума для блокирования европейской помощи Украине. Речь идет якобы о 1,6 миллиона анкет венгров.

Как отреагировали в Европе?