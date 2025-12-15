Однак Європа нібито прагне зовсім іншого. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Facebook політика.
Що заявив Орбан про закінчення війни?
Консультаційний комітет угорського парламенту з питань ЄС незабаром збереться на засідання напередодні саміту в Брюсселі.
За словами Орбана, Європа стоїть на порозі величезної можливості та як ніколи близька до миру саме завдяки зусиллям США.
Попри підтримку американців з боку Угорщини, решта Європи нібито хоче розширити війну, зокрема на економічний тил, конфіскувавши заморожені російські активи. Прем'єр порівняв ці дії з "відкритою декларацією війни", на яку Кремль "обов'язково відповість".
Війна не має вирішення на лінії фронту. А якщо немає рішення на лінії фронту, то треба робити те, що робить президент Трамп: вести переговори,
– переконує Орбан.
Саме тому Угорщина не підтримує дії щодо заморожених російських активів, не надсилає коштів та зброї до України, а також не бере участі в позиках ЄС, які "служать цілям війни".
Нагадаємо, Орбан планує повезти до Брюсселя результати так званого референдуму для блокування європейської допомоги Україні. Йдеться нібито про 1,6 мільйона анкет угорців.
Як відреагували у Європі?
Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський засудив висловлювання Орбана, заявивши, що йому варто надати "орден Лєніна" за таку підтримку росіян.
Однак на захист свого прем'єра став глава угорського міжнародного відомства Петер Сіярто. "Ми не дозволимо втягнути себе у вашу війну", – написав дипломат.
Зі свого боку Сікорський зауважив, що нової війни не буде, якщо країна-агресорка не розпочне вторгнення знову. "Але ми розуміємо, що цього разу ви будете на її боці", – дорікнув польський чиновник.