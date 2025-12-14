Так, Орбан планує повезти до Брюсселя "думку мовчазної більшості". Про відповідне рішення угорський прем'єр написав на своїй сторінці у Facebook, передає 24 Канал.

Як Віктор Орбан планує перешкоджати допомозі Україні від ЄС?

У листопаді уряд країни провів чергову так звану "національну консультацію". Йдеться про псевдореферендум без юридичної сили та гарантій від фальсифікацій.

Цю практику Орбан використовує роками для пропаганди та маніпуляцій суспільною думкою. Цього разу угорців "консультували" щодо підвищення податків, нібито необхідного для фінансування підтримки України з боку ЄС.

1,6 мільйона повернених анкет. Саме стільки людей висловили свою думку щодо податкових планів, пов'язаних із війною. Я візьму це наступного тижня до Брюсселя, щоб показати голос мовчазної більшості,

– написав Орбан.

Зауважимо, що навіть якщо цифра 1,6 мільйона реальна, вона не становить більшості в Угорщині. Адже в країні налічується близько 8,2 мільйона виборців, а на останніх парламентських виборах участь взяли близько 5,7 мільйона осіб.

Тож учасники консультації становлять меншість і фактично відображають позицію "ядерного" електорату Орбана, а не всієї нації.

Як Угорщина підігрує Росії?