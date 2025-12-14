Про це пише 24 Канал з посиланням на пост міністра закордонних справ України Андрія Сибіги в Х.

Що сказав Сибіга про обурення Орбана щодо рішення ЄС про російські активи?

Угорський прем'єр зазначив, що ЄС ухвалив рішення попри те, що його країна була проти нього. Йдеться про замороження російських активів, які ще залишилися в Європі. Віктор Орбан зазначив, що такі дії цілком можуть розцінюватися як оголошення війни. Ба більше, він обурений, що Брюссель ще й вимагає гроші "для підсилення конфлікту".

Оминаючи Угорщину і порушуючи європейське законодавство серед білого дня, брюссельці роблять кроки для захоплення заморожених російських активів – це оголошення війни. Тим часом вони вимагають від держав-членів додаткових 135 мільярдів євро для підживлення конфлікту. Угорщина не буде брати участь у цій химерній брюссельській схемі,

– заявив Орбан.

Андрій Сибіга поширив цей допис Орбана й прокоментував ситуацію. Українська сторона досі дивується антиукраїнській політиці прем'єра Угорщини. Глава МЗС каже, що "найбільш цінним замороженим російським активом у Європі" є сам Віктор Орбан.

Що передувало?