Чому це рішення ЄС важливе?

Це рішення ЄС означає, що для продовження замороження активів Росії більше не потрібна одностайність усіх членів блоку, передає 24 Канал з посиланням на Euractiv.

Дивіться також Передача активів Росії для України: банки однієї з країн-союзниць виступили проти рішення

Безстрокове замороження російських активів дозволить усунути ключову перепону для надання Україні "репараційного кредиту" обсягом до 210 мільярдів євро.

Річ у тім, що зараз санкції щодо цих активів необхідно поновлювати одноголосним рішенням країн ЄС кожні шість місяців. Однак деякі проросійські держави ставлять неодноразово погрожували блокувати продовження обмежень, зокрема, Угорщина.

Водночас у разі скасування санкцій, Бельгія може опинитися перед необхідністю повертати сотні мільярдів євро Москві, якщо Україні нададуть "репараційний кредит" за рахунок заморожених активів Росії. Адже переважна частина цих коштів розміщена в бельгійському депозитарії Euroclear.

Це рішення є критичним для того, щоб активи не повернули Росії в разі скасування санкцій,

– зазначає видання.

Посли ЄС продовжать обговорювати "репараційний кредит" Україні у п’ятницю та неділю.

Важливо! Попри це рішення послів ЄС, Бельгія залишається категорично проти "репараційного кредиту" Україні на основі активів Кремля, який підтримує більшість країн блоку.

Хто проти ініціативи ЄС?

Угорщина виступає категорично проти цього рішення Євросоюзу та й взагалі використання російських активів для надання фінансової допомоги Україні.

Зокрема, угорський уряд розкритикував голосування послів ЄС, назвавши його "прикрим прецедентом".

Це символічний і суттєвий зсув від договірної правової системи ЄС у невідомі правові води,

– заявили у Будапешті.

Ба більше, там додали, що прагнення ЄС надати кредит Україні з російських коштів ризикує зірвати нинішні переговори про досягнення миру.

Проти виступив і прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. У дописі в соцмережах він заявив, що блокуватиме пропозицію Єврокомісії з надання "репараційного кредиту" Києву, оскільки ці кошти підуть на фінансування військових потреб. Він, мовляв, вже відправив офіційного листа очільнику Євроради Антоніу Кошті.

Зауважте! Офіційне рішення щодо безстрокового замороження російських активів ухвалюватимуть у п’ятницю, 12 грудня. Європейські дипломати прогнозують, що Угорщина та Словаччина ймовірно проголосують проти, а Бельгія утримається.

Як ЄС тисне на Бельгію?