Що планує зробити Євросоюз?

Рішення передбачає застосування надзвичайних повноважень, щоб обійти національні вето на продовження санкцій, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Читайте також Союзниці Росії подають в суд: план відмови ЄС від російської нафти під загрозою

У ЄС планують проголосувати, фактично обійшовши принцип одностайності, що може розлютити Будапешт та інші столиці, які виступають проти. Попередні випадки, коли країни ЄС діяли аналогічно, призвели до багаторічної ворожнечі між столицями.

Нагадаємо! Минулого тижня Єврокомісія запропонувала використати 210 мільярдів євро російських активів, заблокованих у ЄС через санкції, щоб профінансувати кредит Україні – спершу на 90 мільярдів євро, які мають бути виплачені у найближчі два роки. Щоб ця схема працювала, активи слід блокувати безстроково, а не кожні шість місяців.

Які проблеми ЄС має з Угорщиною?

Угорщина – це найбільш проросійська держава ЄС – виступає проти будь-якої додаткової допомоги Україні. Будапешт регулярно погрожує ветувати продовження санкцій.

Європейські посадовці непокояться, що Орбан дійсно це зробить, якщо адміністрація Трампа раптом вирішить односторонньо зняти американські санкції з Росії.

Єврокомісія пропонує застосувати надзвичайні повноваження та запровадити безстрокові заходи щодо російських заморожених активів. Це рішення може бути ухвалене простою більшістю країн. І без можливості ветувати.

Бельгія, на території якої розташований депозитарій Euroclear, який зберігає 185 мільярдів євро російських активів, виступає проти репараційної позики. Країна побоюється юридичних й фінансових ризиків. Брюссель вважає, що у разі несподіваного зняття санкцій, держава зіштовхнеться з російськими позовами.

Зверніть увагу! Лідери Євросоюзу обговорять схему використання заморожених російських активів на саміті 18 – 19 грудня.

Нагадаємо, що держави G7 розглядають можливість використання заморожених російських активів для репараційної позики для України. Проте діятимуть вони відповідно до своїх правових рамок. Про це йдеться у заяві країн.

Також держави G7 продовжать свою підтримку України у проведенні реформ, подоланні корупції та покращенні управління.

Що ще відомо про ситуацію з російськими активами?