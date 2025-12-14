Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

Зустріч у Берліні почалася

Зустріч у німецькому канцлерстві відбувається за участі команди з України, зокрема з Володимиром Зеленським, європейських лідерів та представників США.

З американського боку у переговорах беруть участь спецпредставник США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Сторони намагаються знайти "політичну домовленість" для закінчення війни в Україні.

Що відомо про тему переговорів у Берліні?