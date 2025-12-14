Про це Володимир Зеленський повідомив, відповідаючи на запитання журналістів, передає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Дивіться також США запропонували компроміс щодо Донбасу: Зеленський розкрив деталі плану

Що сторони обговорюють на мирних переговорах?

З приходом до складу американської делегації Джареда Кушнера додалась економічна складова. Було вирішено, що ми обговорюємо не тільки двадцятипунктний рамковий план, а також відновлення України – це економічний план для України, і також гарантії безпеки – це безпека для України після закінчення цієї війни або після моменту припинення вогню,

– пояснив глава держави.

Зеленський також повідомив, що українська переговорна команда була розширена за кількома напрямами.

Економічний сектор представляють міністр економіки Олексій Соболев і прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, які долучилися до переговорного процесу. Окремо посилено безпекову складову – до роботи приєдналися представники розвідок та начальник Генерального штабу Андрій Ігнатов.

Зеленський вже прибув до Берліна