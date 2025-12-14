Про це Зеленський сказав відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Зеленський знайшов стратегію, як реагувати на мирний план Трампа, – WSJ

Що пропонує Вашингтон?

Російські війська все ще прагнуть захопити Донецьку область. Натомість Україна і надалі дотримується позиції "стоїмо там, де стоїмо".

Сполучені Штати Америки сказали, давайте такий компроміс. Російська армія не буде заходити на частину нашого сходу, а Збройні Сили України вийдуть. Я не вважаю, що це справедливо, тому що ця економічна зона, хто нею буде керувати,

– пояснив Зеленський.

За словами президента, якщо йдеться про якусь буферну зону по лінії зіткнення, і вважається, що на ній має бути тільки поліцейська місія, а війська повинні відходити, то питання "дуже просте".

Якщо українські війська відходять на 5 – 10 кілометрів, то чому російські війська не відходять вглиб окупованих територій?.... Тому це питання, в якому поки що немає відповіді, але воно дуже сенситивне та дуже гаряче,

– підкреслив глава держави.

Чи є прогрес у переговорах?