Об этом Зеленский сказал отвечая на вопросы журналистов, сообщает 24 Канал.

Что предлагает Вашингтон?

Российские войска все еще стремятся захватить Донецкую область. Зато Украина и в дальнейшем придерживается позиции "стоим там, где стоим".

Соединенные Штаты Америки сказали, давайте такой компромисс. Российская армия не будет заходить на часть нашего востока, а Вооруженные Силы Украины выйдут. Я не считаю, что это справедливо, потому что эта экономическая зона, кто ею будет управлять,

– объяснил Зеленский.

По словам президента, если речь идет о какой-то буферной зоне по линии соприкосновения, и считается, что на ней должна быть только полицейская миссия, а войска должны отходить, то вопрос "очень простой".

Если украинские войска отходят на 5 – 10 километров, то почему российские войска не отходят вглубь оккупированных территорий? .... Поэтому это вопрос, в котором пока нет ответа, но он очень сенситивный и очень горячий,

– подчеркнул глава государства.

Есть ли прогресс в переговорах?