Об этом Зеленский сказал отвечая на вопросы журналистов, сообщает 24 Канал.
Что предлагает Вашингтон?
Российские войска все еще стремятся захватить Донецкую область. Зато Украина и в дальнейшем придерживается позиции "стоим там, где стоим".
Соединенные Штаты Америки сказали, давайте такой компромисс. Российская армия не будет заходить на часть нашего востока, а Вооруженные Силы Украины выйдут. Я не считаю, что это справедливо, потому что эта экономическая зона, кто ею будет управлять,
– объяснил Зеленский.
По словам президента, если речь идет о какой-то буферной зоне по линии соприкосновения, и считается, что на ней должна быть только полицейская миссия, а войска должны отходить, то вопрос "очень простой".
Если украинские войска отходят на 5 – 10 километров, то почему российские войска не отходят вглубь оккупированных территорий? .... Поэтому это вопрос, в котором пока нет ответа, но он очень сенситивный и очень горячий,
– подчеркнул глава государства.
Есть ли прогресс в переговорах?
В воскресенье, 14 декабря, в Берлине стартует так называемый украинско-американский день, в рамках которого запланированы встречи Владимира Зеленского с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и отдельными европейскими лидерами.
На данный момент Украина не получила реакции США на новые предложения по мирному плану на новые предложения по мирному плану. В то же время президент уже слышал "несколько месседжей", которые передавала украинская переговорная группа.
Владимир Зеленский признает, что мирный план не будет таким, который удовлетворит всех, ведь предусматривает много компромиссов. По словам главы государства, сейчас ключевым является то, чтобы план был максимально справедливым прежде всего для Украины.