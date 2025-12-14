14 декабря Владимир Зеленский пообщался с журналистами. Президент подчеркнул: если США и в дальнейшем будут демонстрировать желание закончить войну на высоком уровне, россияне будут вынуждены отказаться от своих максималистских требований, передает 24 Канал.

Смотрите также Зеленский нашел стратегию, как реагировать на мирный план Трампа, – WSJ

Что нужно, чтобы Россия согласилась на мир?

Зеленский заявил, что Украина обсуждает с США не только двусторонние отношения, в частности гарантии безопасности, но и реагирование на сигналы со стороны России.

Он подчеркнул, что прямого диалога с российской стороной у Киева нет.

Позицию России, ее шаги, требования и готовность к компромиссам Украине передают США.

По мнению Зеленского, если будет давление со стороны США и партнеров, и Вашингтон в дальнейшем будет активно стремиться завершить войну, Россия вынуждена будет идти на компромисс.