14 декабря Владимир Зеленский пообщался с журналистами. Президент подчеркнул: если США и в дальнейшем будут демонстрировать желание закончить войну на высоком уровне, россияне будут вынуждены отказаться от своих максималистских требований, передает 24 Канал.
Что нужно, чтобы Россия согласилась на мир?
Зеленский заявил, что Украина обсуждает с США не только двусторонние отношения, в частности гарантии безопасности, но и реагирование на сигналы со стороны России.
Он подчеркнул, что прямого диалога с российской стороной у Киева нет.
Позицию России, ее шаги, требования и готовность к компромиссам Украине передают США.
По мнению Зеленского, если будет давление со стороны США и партнеров, и Вашингтон в дальнейшем будет активно стремиться завершить войну, Россия вынуждена будет идти на компромисс.
- Напомним, что обновленная версия мирного плана Трампа предусматривает вывод ВСУ с Донбасса и создание на той территории демилитаризованной буферной зоны, которая будет международно признана Россией.
- Украина отреагировала на этот вариант мирного предложения. Она направила в Вашингтон откорректированную версию плана. Из него исключили пункты о выводе войск и отказ Киева от вступления в НАТО.
- По данным СМИ, администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности, которые будут утверждены Конгрессом США и будут иметь юридическую силу наподобие статьи 5 НАТО.