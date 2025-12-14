14 грудня Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами. Президент наголосив: якщо США й надалі демонструватимуть бажання закінчити війну на високому рівні, росіяни будуть змушені відмовитися від своїх максималістських вимог, передає 24 Канал.
Дивіться також Зеленський знайшов стратегію, як реагувати на мирний план Трампа, – WSJ
Що потрібно, аби Росія погодилася на мир?
Зеленський заявив, що Україна обговорює з США не лише двосторонні відносини, зокрема гарантії безпеки, а й реагування на сигнали з боку Росії.
Він підкреслив, що прямого діалогу з російською стороною у Києва немає.
Позицію Росії, її кроки, вимоги та готовність до компромісів Україні передають США.
На думку Зеленського, якщо буде тиск з боку США та партнерів, і Вашингтон надалі активно прагнутиме завершити війну, Росія змушена буде йти на компроміс.
- Нагадаємо, що оновлена версія мирного плану Трампа передбачає виведення ЗСУ з Донбасу і створення на тій території демілітаризованої буферної зони, яка буде міжнародно визнана Росією.
- Україна відреагувала на цей варіант мирної пропозиції. Вона надіслала у Вашингтон відкореговану версію плану. З нього виключили пункти про виведення військ та відмову Києва від вступу до НАТО.
- За даними ЗМІ, адміністрація Трампа готова надати Україні гарантії безпеки, які будуть затверджені Конгресом США і матимуть юридичну силу на зразок статті 5 НАТО.