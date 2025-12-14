14 грудня Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами. Президент наголосив: якщо США й надалі демонструватимуть бажання закінчити війну на високому рівні, росіяни будуть змушені відмовитися від своїх максималістських вимог, передає 24 Канал.

Що потрібно, аби Росія погодилася на мир?

Зеленський заявив, що Україна обговорює з США не лише двосторонні відносини, зокрема гарантії безпеки, а й реагування на сигнали з боку Росії.

Він підкреслив, що прямого діалогу з російською стороною у Києва немає.

Позицію Росії, її кроки, вимоги та готовність до компромісів Україні передають США.

На думку Зеленського, якщо буде тиск з боку США та партнерів, і Вашингтон надалі активно прагнутиме завершити війну, Росія змушена буде йти на компроміс.