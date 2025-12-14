Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Які наслідки цинічного удару по Запоріжжю?

Повітряну тривогу в Запорізькому районі оголосили о 09:50. Вже за пів години стало відомо, що ворог атакував обласний центр керованими авіаційними бомбами (КАБами).

На місце удару одразу прибули всі необхідні служби.

Під ворожим ударом опинився магазин АТБ в житловому кварталі Запоріжжя: приміщення зруйновані внаслідок обстрілу, а люди наразі отримують необхідну медичну допомогу.

Станом на 11:10 відомо про щонайменше шістьох поранених, серед них – дитина та співробітник ДСНС.

Вихідний день. Житловий квартал. Ворожий удар,

– написав Іван Федоров.

В ОВА показали наслідки обстрілу: дивіться відео

Згодом росіяни продовжили атакувати Запоріжжя – близько 10:40 там знову пролунали вибухи. В ОВА закликали містян залишатися в укриттях.

Росіяни вдарили по супермаркету / Фото: Запорізька ОВА

