Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Які наслідки цинічного удару по Запоріжжю?
Повітряну тривогу в Запорізькому районі оголосили о 09:50. Вже за пів години стало відомо, що ворог атакував обласний центр керованими авіаційними бомбами (КАБами).
На місце удару одразу прибули всі необхідні служби.
Під ворожим ударом опинився магазин АТБ в житловому кварталі Запоріжжя: приміщення зруйновані внаслідок обстрілу, а люди наразі отримують необхідну медичну допомогу.
Станом на 11:10 відомо про щонайменше шістьох поранених, серед них – дитина та співробітник ДСНС.
Вихідний день. Житловий квартал. Ворожий удар,
– написав Іван Федоров.
В ОВА показали наслідки обстрілу: дивіться відео
Згодом росіяни продовжили атакувати Запоріжжя – близько 10:40 там знову пролунали вибухи. В ОВА закликали містян залишатися в укриттях.
Росіяни вдарили по супермаркету / Фото: Запорізька ОВА
Росіяни продовжують атакувати Україну: останні новини
У ніч проти 14 грудня Росія знову масовано вдарила по Одеській області дронами. Окупанти пошкодили об'єкти енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури. Наразі відомостей про постраждалих немає.
Загалом цієї ночі росіяни застосували балістичну ракету "Іскандер-М" (пуски здійснювалися із Ростовської області Росії) та 138 ударних БпЛА. Близько 85 із запущених дронів – "Шахеди".
Силами ППО було збито/подавлено 110 ворожих БпЛА. Водночас зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.