Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Як відпрацювала ППО вночі 14 грудня?
Повітряні сили розповіли, що в ніч на 14 грудня (з 19:00 13 грудня) противник атакував Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" (пуски здійснювалися із Ростовської області Росії) та 138 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків:
- Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталово у Росії;
- Гвардійське – ТОТ АР Крим.
Близько 85 із запущених безпілотних літальних апаратів були – "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни,
– зазначили військові.
Як відпрацювала протиповітряна оборона вночі 14 грудня / Інфографіка Повітряних сил ЗСУ
Водночас зафіксовано влучання ракети та 10 ударних БпЛА на 6 локаціях.
Повітряні сили нагадали, що станом на 09:10 атака триває, а в повітряному просторі нашої держави перебувають близько 18 ворожих БпЛА.
Як Росія тероризує Одещину останніми днями?
У ніч на 13 грудня Росія здійснила масовану атаку на Одеську область, пошкодивши цивільні, енергетичні та промислові об'єкти. Внаслідок атаки виникли пожежі, перебої з електро-, тепло- та водопостачанням.
За попередніми даними, в регіоні постраждало 4 людей через ворожу атаку. Також через це у місті Арциз світла може не бути впродовж одного тижня.
Окрім того, Росія вперше застосувала "Кинджали" під час атаки на Одещину. Загалом ворог робив невеликі паузи між атаками, хоча тривога фактично не переривалася всю ніч.