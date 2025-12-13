Енергетики намагаються якомога швидше заживити споживачів на Одещині. Вже у десятки тисяч родин повернули світло. Втім, процес відновлення електропостачання може затягнутися, передає 24 Канал.
Де на Одещині світла може не бути з тиждень?
Так, мер Арциза Сергій Парпуланський поділився із мешканцями міста невтішним прогнозом.
Він повідомив, що за даними від енергетиків, очікувати на повернення електропостачання у місті в найближчий час і навіть в найближчий тиждень не варто.
Дещо кращою є ситуація може бути для сіл, а також для військового містечка. Але наразі прогноз також незадовільний. Щодо водопостачання – будемо подавати за графіком, який ми опублікували раніше,
– розповів міський голова.
Зверніть увагу! Водопостачання у місті Арциз здійснюватиметься погодинно: з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 22:00.
- Нагадаємо, що Росія завдала масованого комбінованого удару по енергетичних об'єктах України.
- Без світла залишилися тисячі людей в Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.
- У ніч проти 13 грудня Запорізька АЕС більш ніж на годину втратила зв'язок з українською енергосистемою. Сталось це внаслідок російської масованої атаки на Україну. Очільник Укренерго наголосив, що подібні інциденти становлять серйозну загрозу не лише для України, а й для усієї Європи. ЗАЕС постійно потребує електроенергії для власних технологічних потреб, зокрема для систем охолодження ядерного палива.