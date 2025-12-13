Енергетики намагаються якомога швидше заживити споживачів на Одещині. Вже у десятки тисяч родин повернули світло. Втім, процес відновлення електропостачання може затягнутися, передає 24 Канал.

Де на Одещині світла може не бути з тиждень?

Так, мер Арциза Сергій Парпуланський поділився із мешканцями міста невтішним прогнозом.

Він повідомив, що за даними від енергетиків, очікувати на повернення електропостачання у місті в найближчий час і навіть в найближчий тиждень не варто.

Дещо кращою є ситуація може бути для сіл, а також для військового містечка. Але наразі прогноз також незадовільний. Щодо водопостачання – будемо подавати за графіком, який ми опублікували раніше,

– розповів міський голова.

Зверніть увагу! Водопостачання у місті Арциз здійснюватиметься погодинно: з 6:00 до 9:00 та з 18:00 до 22:00.