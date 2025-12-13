Энергетики пытаются как можно быстрее запитать потребителей в Одесской области. Уже в десятки тысяч семей вернули свет. Впрочем, процесс восстановления электроснабжения может затянуться, передает 24 Канал.
Где в Одесской области света может не быть с неделю?
Так, мэр Арциза Сергей Парпуланский поделился с жителями города неутешительным прогнозом.
Он сообщил, что по данным от энергетиков, ожидать возвращения электроснабжения в городе в ближайшее время и даже в ближайшую неделю не стоит.
Несколько лучше ситуация может быть для сел, а также для военного городка. Но пока прогноз также неудовлетворительный. По водоснабжению – будем подавать по графику, который мы опубликовали ранее,
– рассказал городской голова.
Обратите внимание! Водоснабжение в городе Арциз будет осуществляться почасово: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 22:00.
- Напомним, что Россия нанесла массированный комбинированный удар по энергетическим объектам Украины.
- Без света остались тысячи людей в Кировоградской, Николаевской, Николаевской области Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.
- В ночь на 13 декабря Запорожская АЭС более чем на час потеряла связь с украинской энергосистемой. Произошло это в результате российской массированной атаки на Украину. Глава Укрэнерго отметил, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу не только для Украины, но и для всей Европы. ЗАЭС постоянно нуждается в электроэнергии для собственных технологических нужд, в частности для систем охлаждения ядерного топлива.