У ДТЭК объяснили, почему несмотря на сложную ситуацию в энергосистеме главные городские елки не гаснут, а ТРЦ не прекращают работу, передает 24 Канал.

Почему елка со светом, а жилые дома – нет?

Вопрос того, что именно должно светиться на улицах решает местная власть. Именно она подает списки критических объектов, которые должны оставаться со светом из соображений безопасности движения, мостов, перекрестков, пешеходных зон. Поэтому иногда фонари работают даже, когда жилые дома выключены. А главные городские елки, как вот в 2025 году на Софиевский площади в Киеве, светятся за счет спонсоров и меценатов, а не бюджета города или дополнительной нагрузки на энергосистему.

Так же и ТРЦ. Многие из них работают благодаря собственным генераторам, автономным системам питания или собственному импорту электроэнергии из Европы.

Отключение света – следствие российских ударов по энергетике, а не праздничных огней или работы ТРЦ,

– напомнили в компании.

Почему по Украине свет выключают неравномерно?