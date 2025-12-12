Почему на востоке и центре света меньше?
Это объясняется тем, что больше всего повреждений энергосистемы зафиксировано именно на востоке и в центре Украины, передает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК.
В этих регионах из-за вражеских обстрелов потеряна значительная часть мощностей, которые ранее производили электроэнергию. Россия атаковала и ТЭС, и ТЭЦ, и гидроэлектростанции.
Поэтому на сегодня основной объем электроэнергии в Украине генерируется на западе – прежде всего атомными станциями.
Однако, по словам ДТЭК, проблема заключается не только в том, что не хватает производства электричества. Ведь необходимо еще доставить эту электроэнергию в другие регионы.
Ток с запада нужно передать на сотни километров в восточные области. Враг это знает и регулярно бьет по большим и средним подстанциям и магистральным линиям, которые обеспечивают этот переток,
– говорят в компании.
В итоге часть произведенной электроэнергии технически невозможно доставить на восток и в центр страны, где дефицит наибольший. Соответственно, в этих регионах отключений больше, чем в западных.
Помните, единственная причина отключений – это российские атаки на энергетику,
– отметили в ДТЭК.
Какая ситуация в энергосистеме 12 декабря?
В пятницу, 12 декабря по всей Украине ограничивают потребление электроэнергии. Это связано с разрушениями, которые нанесли уже восемь массированных ракетно-дронных атак на украинскую энергосистему.
Во всех регионах в течение суток будут действовать:
- графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса;
- почасовые отключения света для бытовых потребителей.
Однако следует сказать, что для разных областей установлены различные ограничения – в некоторых отключений больше, а в других – меньше.
При этом потребление электроэнергии остается стабильно высоким и соответствует сезонным показателям. Поэтому энергетики призывают экономно использовать электричество.
Максимально ограничьте пользование мощными электроприборами. По возможности, перенесите энергоемкие процессы на ночные часы – после 23:00,
– призвали в Укрэнерго.
Стоит знать! Ситуация в энергосистеме может измениться. Узнать об изменениях в графике отключения света потребители могут на сайтах и официальных страницах в соцсетях облэнерго в своем регионе.
Каковы последствия последних атак врага?
Ночью российские дроны снова ударили по энергетическим объектам в нескольких регионах страны. Из-за этих атак утром значительная часть потребителей в Одесской и Донецкой областях осталась без электроснабжения. На Харьковщине также зафиксированы локальные отключения, вызванные боевыми действиями.
В частности, в результате массированного удара в Одесской области без света оказались более 90 тысяч абонентов, а критические объекты вынуждены переходить на питание от генераторов.
Кроме этого, этой же ночью российские войска более шести часов обстреливали беспилотниками одну из государственных шахт Украины. По уточненным данным, по объекту осуществили не менее 18 ударов. В результате атаки возник масштабный пожар, двое работников получили ранения. Возгорание удалось ликвидировать.