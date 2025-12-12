Ночью оккупанты нанесли очередной удар по подстанции в области. Об этом сообщает официальный канал ДТЭК, передает 24 Канал.

Что известно о новом ударе?

В ДТЭК сообщают, что это уже двадцатая подстанция, которая получила значительные повреждения в области. Также под удар попал объект другой энергетической компании.

Нам уже удалось перезапитать 40 тысяч семей через резервные схемы. Еще 90 тысяч временно остаются без света,

– добавили там.

Энергетики всей Одесской области работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия обстрела.

Обратите внимание! Во время атаки дронами 11 декабря на энергетических объектах Одесской области вспыхнули пожары, есть повреждения. Враг направил беспилотники на гражданскую, энергетическую и транспортную инфраструктуры региона. Также пострадали два частных дома.

Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что специалисты уже работают над восстановлением, продолжается оценка повреждений и возможностей для переподключения. Специалисты уже работают над восстановлением. В то же время критическая инфраструктура и предприятия переходят на работу от генераторов.

К сожалению, также фиксируются перебои с водоснабжением, затруднено движение общественного транспорта. Для того, чтобы этого не произошло, в городе увеличили количество автобусов на маршрутах, дублирующих движение электротранспорта. Кроме того, добавили три социальных маршрута.

"На территории Одессы развернуто 161 пункт несокрушимости, 356 – в области. Работу еще 18 пунктов обеспечивают ГУНП и ГСЧС. Пункты несокрушимости уже посетили более 400 человек", – отметил Олег Кипер.

Какова ситуация со светом в Одесской области?